Вашингтон и Минск обсуждают освобождение 100 заключенных

Возможность скорого освобождения Минском не менее 100 заключенных обсуждают администрация президента США Дональда Трампа и власти Беларуси. Одну из ключевых ролей в переговорах Минска и Вашингтона играет спецпосланник американского лидера в Минске Джон Коул, передает агентство Reuters.

Какие именно заключенные будут освобождены, пока не сообщается – как не указываются и сроки. Со ссылкой на американских чиновников агентство утверждает, что эта инициатива - часть долгосрочной стратегии США по снижению российского влияния на Беларусь.

Глава Белого дома в начале ноября объявил о выдвижении юриста Джона Коула на должность специального посланника в Минске. Трамп отметил, что Соединенные Штаты работают над освобождением еще 50 заключенных в Беларуси, передает РИА Новости.