Матвиенко посетовала на рост числа ложно самозанятых

Работу над совершенствованием института самозанятых надо продолжать. На это указала в среду, 26 ноября, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Как отметила политик, "сейчас пошла порочная практика" эксплуатации режима самозанятости для того, чтобы уклониться от уплаты налогов на доходы.

В частности, "супермаркет, продавцы и кассиры — они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, (однако) они вдруг все стали самозанятыми". Такую же схему задействуют в общепите, хотя "это никакие не самозанятые".

Проблема не только в налоговых недоимках, но и в том, что "мы таким образом снижаем социальную защищенность людей, потому что ни больничных, ни декретных — ничего", указала Матвиенко.

Она поручила профильным парламентским комитетам "заняться плотно этой темой и навести здесь порядок", отметив, что федеральное правительство уже работает в данном направлении, сообщает РИА Новости.

Ранее в кабмине подчеркнули, что налоговый режим для самозанятых продолжает действовать, несмотря на исходившее из Совета Федерации предложение закончить эксперимент раньше срока и изучить его результаты. Глава кабмина Михаил Мишустин подтвердил, что действие режима сохраняется. Однако политик указал на то, что "здесь очень важно, чтобы при его применении не было злоупотреблений".

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что не усматривает проблемы в быстром росте числа самозанятых в России. Что касается возможности корректив режима налогообложения самозанятых россиян, глава ведомства допустил, что такие изменения "когда-нибудь" появятся.