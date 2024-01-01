Собянин: Москва является крупнейшим центром подготовки транспортных кадров в России

Как отметил в своем канале Сергей Собянин, транспортные специальности в колледжах Москвы стали популярнее.

По словам мэра, Москва - крупнейший центр подготовки транспортных кадров в стране. В столичных колледжах сегодня по этим направлениям обучаются почти 15 тысяч студентов. В 2025 году на транспортные специальности поступили около 5,8 тысячи первокурсников (на 20% больше, чем в 2024-м).

Глава города добавил, что самое востребованное направление - обслуживание и ремонт автотранспорта. Учатся студенты на современном оборудовании, в профессию погружаются с первого курса.

