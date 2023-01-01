Минфин допустил введение туристического налога на аренду домов

Российские министерства финансов и экономического развития проанализируют возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов. Об этом рассказал в среду, 26 ноября, глава Минфина Антон Силуанов.

Политик, выступая в Совете Федерации, уточнил, что к этому вопросу планируется вернуться в 2026 году, а "вместе определимся и с тем, как оценивать сдачу квартир в аренду для проживания и рассматривать ли их как те помещения, которые используются бизнесом и с которых платят туристический налог".

Пока "тема в проработке", цитирует министра финансов РИА Новости.

В 2025 году пополнилось число российских регионов, в которых взимают туристический сбор с отдыхающих. Получаемые средства направляют на улучшение туристической инфраструктуры. Например, в Алтайском крае только лишь в 2023 году в бюджет благодаря сбору поступило свыше 50 миллионов рублей.

Тем временем в Государственной думе опровергли сообщения о том, что российские власти подумывают установить специальный сбор с граждан на туристические поездки за рубеж — якобы предполагалось введение дополнительного сбора с каждой покупки путевок, чтобы поддержать российскую туристическую отрасль.