Полина Диброва и Елена Товстик сцепились на людях

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. Красавицу-жену у шоумена увел друг семьи, миллиардер Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Мужчина потерял голову от любви и ушел из семьи. Говорили, что Диброва и Товстик планируют вскоре пожениться и вместе воспитывать детей — троих Полины и шестерых Романа.

Жена Товстика Елена не может принять тот факт, что ее муж-миллиардер ушел к бывшей подруге. Женщина все еще надеется на воссоединение с супругом и не упускает случая поддеть разлучницу. Так, на днях новая приятельница Елены организовала женский клуб, Товстик поспешила на своей странице в соцсети рассказать об этом, а заодно уточнила, что в отличие от клуба Дибровой, тут не будут учить рушить семьи.

"Наконец-то в нашем мире будет действительно важный и нужный проект, который поможет женщинам в развитии, подчеркнет важность семейных ценностей! А не как в клубе у Полины Дибровой, где проходят встречи „Как правильно и быстро увести мужа из семьи“", — написала Товстик, бросив камень в огород соперницы.

Полина нападки терпеть не стала и тонко ответила Елене, намекнув, что у жены Товстика уже новый роман. "Дорогая, ты третью неделю в Дубае, со своим тренером. На следующей неделе я вернусь из поездки по работе и посижу с детьми. И с твоими, и со своими", — заявила Диброва в беседе со "СтарХитом".