По меньшей мере 13 человек погибли в результате мощного пожара в Гонконге

По меньшей мере 13 человек погибли и 16 пострадали в результате мощного пожара в Гонконге. Пламя не могут потушить уже несколько часов.

Горит жилой комплекс из восьми высотных зданий, в которых расположено почти две тысячи квартир. По предварительным данным, все началось с возгорания в местном караоке-баре. Огонь быстро перекинулся на бамбуковые строительные леса, установленные для косметического ремонта, и по ним уже распространился на все строения комплекса.

Как сообщают местные власти, в горящих зданиях еще могут оставаться люди.