Кремль раскрыл новые детали утечки по Украине: "Это все очень необычно"

Утечка беседы об украинском урегулировании между представителями России и США едва ли могла исходить от участников разговора. Такое мнение высказал в среду, 26 ноября, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Речь идет о созвонах Ушакова со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Западные СМИ обнародовали "стенограммы" этих разговоров, но Дмитриев назвал их фейком.

Ушаков, объясняя случившееся, отметил, что "происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит". При этом "бывают некоторые разговоры по WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать".

Рассказывая в интервью "Коммерсанту" о виновнике утечки, представитель Кремля усомнился в том, что это мог быть один из участников разговоров в силу отсутствия заинтересованности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль хочет, чтобы переговоры по Украине увенчались успехом, поэтому не будет вести их в "мегафонном режиме". При этом политик подтвердил, что российско-американские контакты не прекращаются, а также уточнил, что Москва предпочитает рассматривать решение украинского вопроса и свои отношения с Вашингтоном как два разных трека.

Наряду с этим Дмитрий Песков призвал не преувеличивать значение публикаций с якобы утечками закрытых переговоров, отметив, что никаких новаций на треке взаимодействия российского и американского лидеров пока не появилось.