МИД объяснил нежелание России предавать гласности обсуждение плана Трампа

Россия не готова публично обсуждать детали плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в среду, 26 ноября, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Как подчеркнул дипломат, Россия привержена пониманиям Анкориджа и в этих рамках намерена двигаться дальше — ни о каких уступках, ни о какой "сдаче" подходов в контексте спецоперации не может быть и речи.

Сейчас нельзя поддаваться на провокации, которые появляются вокруг плана Трампа, при этом "мы готовы работать с тем материалом, которым мы располагаем", отметил Рябков. Он напомнил про последовательность позиции Москвы, которая "касается разных аспектов нынешней ситуации и замыкается в значительной степени на первопричины кризиса, с которым мы имеем дело уже долгое время".

Однако "мы не готовы к тому, чтобы обсуждать некоторые детали происходящего, в том числе различные версии этого мирного плана публично", поскольку "необходимо время и внимание для того, чтобы продолжился диалоговый процесс", цитирует заместителя министра РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль хочет, чтобы переговоры по Украине увенчались успехом, поэтому не будет вести их в "мегафонном режиме". При этом политик подтвердил, что российско-американские контакты не прекращаются.