Путин сыграл на киргизском национальном инструменте

В Бишкеке Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко. Общались главы государств почти два часа. Российский президент проинформировал белорусского коллегу о том, как Москва мирными средствами пытается достичь приемлемых для себя результатов диалога по Украине.

В свою очередь, Лукашенко вновь предложил Минск как переговорную.

Позже к президентам России и Белоруссии присоединились главы государств-участников ОДКБ. Для них в Бишкеке подготовили культурную программу. В резиденции "Ала-Арча" показали народные ремесла и промыслы. И Владимир Путин даже взял несколько аккордов на киргизском трехструнном комузе.