Власти России предупредили об интересе НАТО к ветеранам СВО из числа инженеров

Во всем мире, особенно в странах НАТО, идет охота за технарями, которые являются ветеранами боевых действий. Об этом рассказал в среду, 26 ноября, вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время выступления на V Конгрессе молодых ученых.

Политик подчеркнул, что вовлеченность ветеранов боевых действий, обладающих инженерными знаниями, может поспособствовать развитию технологических наук и усиливать смысловую значимость разрабатываемых проектов.

Как отметил Чернышенко, к таким людям "руководителям вузов и научных организаций, конечно, необходимо присматриваться", сообщает РИА Новости.

Ранее уже неоднократно подчеркивалось, что России такие специалисты необходимы для достижения технологического суверенитета. Глава государства Владимир Путин отмечал, что внедрение передовых технологий в медицине, сельском хозяйстве, в сфере продовольственной безопасности определяет здоровье и экологическое благополучие людей.

Обсуждая с вице-премьером Денисом Мантуровым формирование восьми национальных проектов технологического лидерства, Владимир Путин выразил надежду на то, что "нам удастся всем вместе их реализовать", поскольку "тогда действительно структура экономики России будет меняться нужными нам темпами".