Дело Аглаи Тарасовой: актриса поменяла показания, прокурор просит условный срок

В Домодедовском городском суде состоялись слушания по делу актрисы Аглаи Тарасовой. В конце лета ее задержали в аэропорту "Домодедово" за контрабанду наркотиков.

В здании суда Аглаю сопровождала мать - актриса Ксения Раппопорт. В защиту обвиняемой выступили звездные свидетели - Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, которые заявили, что никогда не видели свою "коллегу по цеху" с алкоголем или наркотиками. Однако не в пользу Тарасовой говорят результаты исследования жидкости, изъятой у артистки в аэропорту. В ней обнаружили 0,38 грамма каннабиса.

На заседании Тарасова вдруг резко поменяла показания. И заявила, что вейп подарил друг в Израиле, а о содержимом она не знала. Хотя ранее актриса говорила, что сама купила электронную сигарету с наркотическим маслом для больной бабушки.

Прокурор требует для Аглаи Тарасовой 3 с половиной года условно.