Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в контексте урегулирования конфликта на Украине призвала ограничить российскую армию вместо украинской.

Сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) значится в плане Соединенных Штатов по мирному урегулированию украинского конфликта. Однако Каллас заявила, что "если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны ограничить армию России, а также ее военный бюджет" (цитата по "Газете.ру").

Также глава европейской дипломатии потребовала уступок со стороны России, мотивируя это тем, что они необходимы при любом варианте мирного урегулирования.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности России к некоторым уступкам в украинском вопросе. Политик заверил, что одной из таких уступок может стать согласие российской армии на то, что "они прекращают борьбу и больше не захватывают земли".

При этом отставной коммодор ВМФ Великобритании Стив Джерми назвал безрассудством отказ лидеров европейских стран от диалога с президентом России Владимиром Путиным. Военный подчеркнул, что разговор — это не уступка, а инструмент понимания позиции другого человека.