Похороны Плисецкой и Щедрина обернулись грандиозным скандалом

Майя Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года. Балерина завещала сохранить ее прах до тех пор, пока не умрет Родион Щедрин. Муж пережил балерину на 10 лет, композитор скончался 29 августа 2025 года.

Целое десятилетие Щедрин хранил прах любимой, чтобы воссоединиться с ней после смерти. Композитор и барина просили, чтобы их останки соединили вместе и развеяли над Россией. Последнюю волю композитора и балерины исполнили 25 ноября. Как сообщил ТАСС Андрис Лиепа, прах артистов был развеян над Окой. Место было выбрано не случайно. Майя Михайловна и Родион Константинович познакомились на вечере в доме Лили Брик в Звенигороде. Прах Брик был так же развеян над Окой.

Однако столь романтичная траурная церемония обернулась скандалом. Выяснилось, что близкие Плисецкой и Щедрина не смогли попасть на похороны, потому что организаторы держали все в тайне.

Церемонией занимался немецкий фонд балерины и композитора, который не посчитал нужным не только сообщить друзьям и коллегам пары дату похорон, но также скрыл информацию о месте исполнения последней воли Плисецкой и Щедрина.

"Мы хотели при этом присутствовать, но, к сожалению, они все хранили в тайне, практически никто ничего об этом не знает. По крайней мере, я точно ничего не знаю о том, почему была выбрана именно Ока. Существует фонд Щедрина в Германии, который этим занимается. Поэтому они держали это в тайне, чтобы из Германии все это привезти и организовать", – рассказал заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда в беседе с "Абзацем".