Всероссийский форум научной молодежи "Шаг в будущее" состоится в Москве в марте 2026 года

Всероссийский форум научной молодежи "Шаг в будущее" состоится в Москве с 23 по 27 марта 2026 года. Он будет посвящен 35-летию одноименной научно-социальной программы для молодежи и школьников, сообщили организаторы.

Тематика форума охватывает разные направления в области инженерных, точных, естественных и социально-гуманитарных наук. Предполагается, что участие примут более 1000 молодых исследователей и разработчиков. Мероприятия форума состоятся на базе 13 научных центров мирового уровня и 11 ведущих российских университетов.

Заявки на участие принимаются от учащихся 8-11 классов школ, воспитанников кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ, студентов колледжей и техникумов, первокурсников и второкурсников вузов. Главное, чтобы в активе участников уже имелись собственные достижения в науке и инженерном деле.

