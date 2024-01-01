Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало задержан военными. Об этом сам политик рассказал в среду, 26 ноября, позвонив журналистам.

Как утверждает издание Jeune Afrique, Эмбало дозвонился до редакции и сообщил, что его и ряд высокопоставленных военных задержали.

Глава государства утверждает, что переворот организован начальником Генерального штаба армии. В то же время местные военные объявили о полном контроле над государством.

Этому предшествовали выборы главы государства — и действующий глава государства Умару Сиссоку Эмбало, и его конкурент провозгласили себя победителями. Однако официально итоги выборов еще не подведены.

В декабре 2024 года государственный переворот был совершен в Сирии. Президенту Башару Асаду пришлось бежать. В Москве отмечали, что внимательно следят за продолжающимися в Сирии процессами переходного периода, напомнив при этом про отношения многолетней дружбы, связывающие российский и сирийский народы.

В апреле 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Запад готовил государственный переворот в его государстве. Более миллиона долларов было потрачено на активистов оппозиции и планы нападения на полицейских и правительственные здания. Также отмечалось вмешательство в выборы путем антиазербайджанской пропаганды в СМИ.