Песков: Идет серьезный процесс по выходу на мирное урегулирование по Украине

Российская сторона ожидает анонсированного визита специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, которого примет президент России Владимир Путин. Это подтвердил в среду, 26 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства, Москва ожидает подробных контактов Уиткоффа с Владимиром Путиным — идет "серьезный процесс по выходу на мирное урегулирование ситуации" на Украине.

Что касается критики в адрес Уиткоффа и требований уволить его после появления в СМИ якобы утечки с переговоров по Украине, Песков назвал это попыткой сорвать переговоры по мирному урегулированию.

В комментарии журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля отметил, что не видит ничего страшного в содержании публикуемых СМИ якобы расшифровок разговоров Ушакова и Уиткоффа. При этом в отношении западных средств массовой информации, которые это публикуют и ничем не гнушаются, не должно использоваться слово "респектабельность" (цитаты по РИА Новости).

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков объяснил, почему Россия не готова публично обсуждать детали плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что "необходимо время и внимание для того, чтобы продолжился диалоговый процесс".

В то же время с Украины и с Запада поступают неоднозначные сигналы. В Киеве заявили, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский готов уже 27 ноября встретиться в Вашингтоне с Трампом и подписать его мирный план. Однако в Белом доме рассказали, что пока такие встречи не планируются.