Медведев указал, где искать Усольцевых: "Спасти только единственный способ"

Новые поиски в районе пропажи семьи Усольцевых в красноярской тайге не принесли никаких результатов. Поисковая операция возобновилась 17 ноября и длилась три дня. За это время спасатели и альпинисты обследовали несколько пещер и три километра лесного и скального массива.

Доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев считает, что специалисты работают не в том месте. Эксперт в беседе с "АиФ" выдвинул новую версию трагедии. По его словам, почти два века назад на территории Кутурчинского Белогорья добывали золото, с тех пор в лесах остались следы старых приисков — глубокие ямы, шурфы, их глубина может доходить до 10 метров. Шурфы давно заросли кустарником и сегодня являются невидимыми ловушками. Именно в такую яму и угодила семья, считает Медведев.

В беду Усольцевы попали из-за старенькой корги. Лада могла погнаться за птицей или испугаться дикого зверя и побежать в лес, а там на пути песика и оказался шурф.

"Домашняя собака, короткие лапы, не позволяющие видеть вперед сколько-нибудь далеко. Но она заметила птицу, зверушку, и что ей дорога — вперед за добычей. Итог: оказалась в яме. Бросить собаку невозможно, а спасти только единственный способ — спуститься в яму", — объяснил профессор.

Эксперт полагает, что первым за собакой спустился Сергей Усольцев, но тоже не смог выбраться, тогда ему на помощь пришла жена. "Как развивались события далее, не стоит гадать, хотя понятно: группа в ловушке без возможности выбраться", —рассказал ученый.

Медведев указал место, где могут быть Усольцевы. Он уверен, что искать стоит именно там. "В самой близи поселка, буквально на границе леса, ближе к Мине или ручьям. Только там и мог быть старательский шурф. Случай или весенний поиск, может быть, дадут ответ", — заключил эксперт.