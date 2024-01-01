Спикер парламента Армении объявил о фактическом выходе страны из ОДКБ

Фактически Армения уже вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал в среду, 26 ноября, глава армянского парламента Ален Симонян.

В ответ на вопрос журналистов о том, почему Армения не выходит из ОДКБ, хотя продекларировала соответствующее намерение уже давно, Симонян заявил, что страна "фактически уже вышла" из этой организации.

При этом "что касается остального, оставьте это на нашу политическую целесообразность и наши переговоры", призвал Симонян. Он также подчеркнул, что не считает такой шаг проявлением "антироссийскости", сообщает ТАСС.

Еще в декабре 2024 года армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван уже считает себя вне Организации договора о коллективной безопасности, поэтому не участвует в принятии решений и документов в рамках ОДКБ. По словам Пашиняна, возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным — даже невозможным.

В Кремле подчеркивали, что выход из Организации договора о коллективной безопасности или заморозка членства в ОДКБ – это суверенное дело Армении. При этом Москва заинтересована в максимальном развитии отношений с Ереваном по всем направлениям, поэтому наблюдает за балансированием Армении.