Украина не имеет никакого отношения к утечкам разговоров помощника президента России Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Такое заявление распространил в среду, 26 ноября, офис предводителя киевского режима Владимира Зеленского.

Советник главы офиса Михаил Подоляк, которого цитирует украинское издание "Политика Страны", назвал невозможным "в наше время думать, что ты (придумал) хитро-мудрую комбинацию в таких тяжелых ситуациях, как война, и об этом никто не будет знать, и ты будешь как-то ее модерировать тайно, долго, и получишь все бенефиты только для себя".

Чиновник заверил, что "Украина двигается в рамках договоренности с американскими партнерами".

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что "бывают некоторые разговоры по WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать". В целом, говоря об утечке, Ушаков подчеркивал, что "это все очень необычно".

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что не видит ничего страшного в содержании публикуемых СМИ якобы расшифровок разговоров Ушакова и Уиткоффа. При этом в отношении западных средств массовой информации, которые это публикуют и ничем не гнушаются, не должно использоваться слово "респектабельность".