Актриса Аглая Тарасова получила условный срок и штраф по делу о контрабанде наркотиков

Домодедовский суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков: три года условно и штраф в размере 200 тысяч рублей.

Прокурор просил три с половиной года условно, адвокат настаивал только на штрафе.

Задержали актрису в конце лета в аэропорту "Домодедово" по прилету из Израиля. У нее нашли вейп, в жидкости которого обнаружилось 0,38 грамма каннабиса. Сначала Тарасова говорила, что везла вейп для больной бабушки, а затем поменяла показания: якобы устройство ее "подарили на пробу".

Актриса при этом признала вину, заявив, что совершила "большую ошибку", и извинилась перед своими зрителями. В ее защиту на суде высказались звездные коллеги: Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.