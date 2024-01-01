Россиянам напомнили про наказание за неуплату налогов со 2 декабря

Граждане, не заплатившие имущественные налоги в положенный срок — до 1 декабря — должны быть готовы к наказанию уже со 2 декабря. Об этом предупредили в среду, 26 ноября, в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Ведомство подчеркнуло в своем Telegram-канале, что если указанные в уведомлении налоги не будут оплачены вовремя, то уже со 2 декабря задолженность по налогам будет расти каждый день за счет начисления пеней.

Налоговый орган направит требование об уплате, а если должник его не исполнит, последует принудительное взыскание задолженности, в том числе за счет денежных средств на счетах.

Согласно действующему законодательству, до 1 декабря россияне должны оплатить три основных налога за предшествовавший календарный год: на имущество, землю и транспорт. Если в 2024 году гражданин приобрел новое имущество, но уведомление на уплату налога за него не пришло, необходимо самостоятельно сообщить о нем в ФНС до 31 декабря. Если налог был начислен на имущество, которого физически нет — например, дом сгорел — требуется подать в налоговую инспекцию заявление с приложением подтверждающих документов.

Тем временем спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание на распространившуюся схему ухода от уплаты налогов: оформление в качестве самозанятых лиц, которые обязаны платить подоходный налог по обычной схеме. Политик подчеркнула, что необходимо "заняться плотно этой темой и навести здесь порядок", чтобы в России не процветала "порочная практика" с лжесамозанятостью.