Андрей Макаревич* назвал позором жизнь в СССР

Музыкант Андрей Макаревич*, признанный иноагентом, осудил действия российских властей и покинул страну вскоре после начала СВО. Певец обосновался в Израиле и не упускает возможности покритиковать свою Родину.

Так, в недавнем интервью Макаревич* негативно высказался о жизни в СССР. Лидер группы "Машина времени" заявил, что советские люди были "быдлом" и расходным материалом.

"Самое главное, что было в СССР и что происходит сейчас в России, человек не ставился ни во что. Это было быдло, пешки и расходный материал", — объявил артист.

Мол, ему ничуть не жаль, что Союз распался. Более того, Макаревич* убежден, что сожалеть об этом могут только люди, никогда там не жившие и не "нюхавшие того воздуха", который в СССР не очень приятно пах. Либо пенсионеры, кто в те времена находились "у кормушки", но таких было меньшинство, добавил Макаревич*.

"Поэтому рассказы про бесплатные квартиры, образование и счастливую жизнь — это сказки. Были очереди за кефиром и постоянное унижение. На покупку квартиры или автомобиля собирали по 15 лет. Это была не жизнь, а позор", — заключил музыкант.

*Признан иностранным агентом на территории России.