Отношения Москвы и Бишкека перешли на новый уровень стратегического партнерства и союзничества

Кавалерийский эскорт "Ауруса" президента России в Бишкеке - демонстрация высшего уважения к гостю. По местному протоколу в почетном карауле - не только военнослужащие киргизской армии, но и древние воины в доспехах из кожи со стальными щитами. Почетный караул Владимир Путин приветствует на киргизском языке.

Название резиденции президента Киргизии, где проходила церемония, "Ынтымак Ордо" означает "Мир, дружба, единство". И именно так можно охарактеризовать сегодня отношения Москвы и Бишкека.

Путин: "Российско-киргизские отношения стратегического партнерства и союзничества успешно развиваются на основе обоюдного уважения и учета интересов друг друга в духе базового договора о дружбе и сотрудничестве. Россия – ведущий торгово-экономический партнер Киргизии. В прошлом году товарооборот увеличился на 13,6 процента до рекордных 4,1 миллиарда долларов, и в январе-сентябре прибавил еще 17 процентов. Уже порядка 97 процентов всех платежей проводится в национальных валютах".

Накануне, в первый день визита, Владимир Путин и Садыр Жапаров уже провели обстоятельные переговоры в неформальной обстановке. Теперь - встреча с участием делегаций, в которые входят министры и бизнесмены. Когда между странами нет никаких политических разногласий, остается только укреплять экономические связи.

Жапаров: "Мы высоко ценим российскую поддержку в развитии инфраструктурных, энергетических, промышленных и гуманитарных инициатив. В 2025 году количество российских компаний в Кыргызстане возросло до 1800, что больше в три раза, чем несколько лет назад. Особое значение имеет сотрудничество в области образования, культуры и миграционной политики".

Итогом переговоров стало подписание совместного заявления президентов России и Киргизии об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства. А представители министерств и ведомств заключили соглашения о сотрудничестве наших стран в военно-технической сфере, медицине, обеспечении правопорядка и образовании. В частности, как отметил Владимир Путин, российская военная база Кант в Киргизии - важный фактор стабильности в регионе. Вскоре в Бишкеке начнется строительство нового кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета имени Ельцина, в котором, к слову, учился Садыр Жапаров. В республике открываются школы, где преподают на русском.

Путин: "Конечно, не может не радовать, что в Киргизии совместно с Россией повсеместно и свободно используется русский язык, по конституции имеющий статус официального. Мы это высоко ценим. И его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики. Символично, что накануне нашего визита в Бишкеке был открыт Евразийский центр русского языка и культуры, а также начал вещать в Киргизии новый телевизионный канал на русском языке "Номад-ТВ".

В плотном графике визита нашлось место и краткой культурной программе. Владимир Путин осмотрел выставку, посвященную культуре Киргизии и попробовал сыграть на национальной струнном инструменте комуз. На экскурсии без галстуков также присутствовали лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

27 ноября в Бишкеке состоится саммит Организации договора о коллективной безопасности. В преддверии заседания Владимир Путин провел отдельную встречу с Александром Лукашенко. В центре внимания - мирное урегулирование на Украине.

Путин: "Я знаю, что вы всегда в курсе, вас всегда это тоже беспокоит и вы тоже один из тех людей, которые стремятся к тому, чтобы этот конфликт был закончен. Мы помним о вашем вкладе в урегулирование этого конфликта, все усилия, которые предпринимались в Белоруссии по этому направлению".

Этот вопрос, конечно же, будет обсуждаться и завтра.