Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой: все подробности скандального дела

На заседание Домодедовского городского суда Аглаю Тарасову за руку привела мама – Ксения Раппопорт. Ради этого актриса, которая уже несколько лет не живет в России, прилетела из Италии. А вот другие близкие друзья и коллеги Тарасовой решили не приходить. Группа поддержки в зале заседаний оказалась скромной: Елена Лядова, Юлия Топольницкая, Антон Шпиньков… Обласканная вниманием прессы актриса кино и сериалов этот жизненный эпизод решила оставить за кулисами. Поэтому операторов попросили выйти.

Съемки фильма "Холоп 2". Тогда Аглая подумать не могла, что все это произойдет с ней уже по-настоящему. После длинного отпуска, который она провела на Мальдивах, потом в Европе и следом Израиле, по прилете в Москву во время таможенного досмотра в багаже у Тарасовой нашли электронную сигарету с подозрительной жидкостью. Дальше – экспертиза: внутри устройства оказалось гашишное масло. Психоактивный наркотический компонент. Запрещенный в нашей стране, но частично легализованный в других. А дальше - скамья подсудимых.

О том, что звезда фильмов и сериалов имеет дурную привычку, рассказывали и даже показывали ее коллеги. Видимо, сыграв роль интерна Софьи Калининой, Аглая так и не усвоила – курение вредит здоровью. А если еще и с наркотическими веществами, то вовсе грозит лишением свободы до 7 лет.

Впрочем, от заседания к заседанию девушка меняет не только маникюр, наряды, но и показания. Сначала актриса говорила, что вейп с запрещенным веществом она везла родственнице как подарок, потом утверждала, что купила его лично для себя. Сегодня Тарасова рассказала третью версию - подарил друг-бизнесмен.

"Точного состава я не знала, я предполагала, что там могут быть незначительные канабисные значения. В Израиле это все легально. Я нарушила закон и очень раскаиваюсь", - добавила она.

Свидетелями на заседании выступили знаменитости. Актеры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Которые говорили лишь о том, как актриса вела себя на съемочной площадке. Близко они с ней не знакомы.

Приехал даже Леонид Ярмольник – правда, он больше близкий друг мамы Тарасовой – Ксении Раппопорт. Не исключено. что она за дочь и попросила.

"Артисты - это цыганский табор. Мы ловим время года, нужную атмосферу, всЕ время в переездах. Меня удивила эта история, потому что Аглая добрая и тактичная. Мне бы хотелось считать это невероятной случайностью и нелепостью", - сказал Ярмольник.

Но закон един для всех. Ни в Париж, ни даже в Израиль Аглае Тарасовой нельзя будет теперь как минимум 3 года. Приговор условный. Кроме этого, актриса должна будет выплатить штраф в 200 тысяч рублей. Зато может продолжать сниматься в кино.