Мишустин призвал жестко контролировать ценообразование в гособоронзаказе

Федеральное казначейство со следующего года сможет принимать платежи в бюджет в цифровых рублях. Об этом главе кабмина Михаилу Мишустину доложил руководитель ведомства Роман Артюхин.

Новые решения позволят обеспечить исполнение всех обязательств государства бесперебойно. Премьер подчеркнул, что средства на реализацию национальных госпрограмм должны выделяться оперативно. А после направляться на конкретные проекты, например, строительство социальных объектов.

Кроме того, Артюхин рассказал, что уже с июля участникам СВО денежное довольствие поступает через национальную систему платежных карт.

Еще один важный вопрос - мониторинг цен в рамках гособоронзаказа.