Мишустин призвал жестко контролировать ценообразование в гособоронзаказе

Федеральное казначейство со следующего года сможет принимать платежи в бюджет в цифровых рублях. Об этом главе кабмина Михаилу Мишустину доложил руководитель ведомства Роман Артюхин.
Новые решения позволят обеспечить исполнение всех обязательств государства бесперебойно. Премьер подчеркнул, что средства на реализацию национальных госпрограмм должны выделяться оперативно. А после направляться на конкретные проекты, например, строительство социальных объектов.
Кроме того, Артюхин рассказал, что уже с июля участникам СВО денежное довольствие поступает через национальную систему платежных карт.
Еще один важный вопрос - мониторинг цен в рамках гособоронзаказа.
"Надо очень жестко контролировать в первую очередь ценообразование в государственном оборонном заказе. И чтобы все контракты выполнялись в точно установленное время. Это очень важное направление в работе казначейства. Вы сказали о том, что вместе с ФАС и ФНС вы анализируете в том числе дебиторскую задолженность. Здесь есть еще над чем работать, поскольку ценообразование в деталях должно быть на контроле у государственных органов. И при масштабировании, при увеличении заказа, количества приобретаемых товаров цена должна как минимум снижаться", - сказал Мишустин.