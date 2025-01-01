Названа причина смерти Всеволода Шиловского: скрывал серьезную болезнь до самого конца

Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский скончался 26 ноября. Актеру было 87 лет. В последние месяцы он боролся с тяжелым заболеванием.

Смерть Шиловского стала шоком не только для его поклонников, но и для коллег и приятелей Всеволода Николаевича. До самой смерти артист скрывал свой недуг, о том, что весной у него выявили неизлечимую болезнь, знали только самые близкие.

Шиловский боролся с раком. Болезнь никак не проявляла себя, пока не стало слишком поздно. Артист не распространялся о раке и до последнего продолжал работать.

"Причина смерти Всеволода Николаевича — онкология, врачи ее обнаружили в апреле. Несмотря на это, он все равно продолжал играть спектакли", — сообщили ТАСС в театре-студии Шиловского.

Дата и время проведения гражданской панихиды пока не сообщаются. Семья артиста объявит эти данные позднее. Вероятнее всего Шиловского похоронят рядом с его третьей женой Натальей Цехановской, которая скончалась весной 2025 года.