В России прошло совещание, посвященное комплектованию армии в 2026 году контрактниками. Об этом рассказал в среду, 26 ноября, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как уточнил политик в своем MAX-канале, в совещании принимали участие полномочные представители президента России в федеральных округах, руководство Министерства обороны, Министерства финансов и других заинтересованных ведомств.

Участники мероприятия рассмотрели вопросы комплектования Вооруженных сил России военнослужащими по контракту в 2026 году. Подробности не раскрываются.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в контексте урегулирования конфликта на Украине призвала ограничить российскую армию вместо украинской. Политик заявила, что "если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны ограничить армию России, а также ее военный бюджет".

Между тем западные эксперты признают, что Россия извлекла уроки из вооруженного конфликта с Украиной — благодаря этому российская армия была усовершенствована кардинальным образом. Это позволяет ВС России не только развиваться в ходе своей нынешней специальной операции, но и "готовиться к будущим высокотехнологичным конфликтам".