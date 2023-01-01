ФАС предостерегла магазины от повышения цен перед Новым годом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) напомнила крупнейшим российским торговым сетям и их отраслевым объединениям о недопустимости роста цен перед новогодними праздниками. Об этом рассказали в ведомстве в среду, 26 ноября.

Соответствующее уведомление направили, в частности, в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и в Союз независимых сетей России (СНСР). Ретейлеров призывают сдерживать цены в период рыночного спроса в преддверии наступающих праздников.

Если антимонопольщики обнаружит нарушения со стороны розничных организаций, к недобросовестным продавцам будут приняты надлежащие меры, предупреждает ФАС на своем официальном сайте.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупреждала, что цены в стране, по прогнозам аналитиков, вырастут в 2026 году примерно на 3-4%. Зато после этого, как ожидают в Центробанке, инфляция вернется к целевым показателям.

В 2023 году резкое подорожание куриных яиц и мяса кур в России заставило вмешаться власть на высшем уровне. В 2025 году ситуация повторилась — на этот раз с картофелем. Президент России обсудил эту тему с представителями различных отраслей российского бизнеса, в том числе — агропромышленного сектора. Владимиру Путину рассказали, что "у нас картошки-то не хватает".