Британский премьер Кир Стармер уверяет в своей заинтересованности в мирном урегулировании конфликта на Украине, но в действительности его интересует лишь пауза в боях. Об этом рассказал в среду, 26 ноября, посол России в Лондоне Андрей Келин.

Как отметил дипломат в эфире телеканала "Россия 1", Великобритания стремится добиться приостановки боевых действий, поскольку в это врем из Украины "будут лепить "стального дикобраза".

Под этим, как пояснил Келин, подразумевается приведение киевского режима "в такую позицию, при которой они ни на что не будут соглашаться, при этом их будут подпирать союзники по НАТО".

Ранее российский посол уже отмечал, что британская сторона по-прежнему не желает вникать в причины украинского конфликта — в Лондоне "просто делят все на черное и белое", причем "Россия — плохая, Украина — хорошая".

При этом британские власти определились, какие подразделения армии королевства будут направлены на Украину, если попытки сторон конфликта вернуться к мирным переговорам увенчаются успехом. Разработка плана отправки военных Великобритании на Украину ускорилась.