Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 36 человек

Число погибших при крупном пожаре в Гонконге выросло до 36 человек, сообщает South China Morning Post. Пропавшими без вести числятся 279 человек. В больницах находятся 29 пострадавших.

Соболезнования близким погибших выразил председатель КНР Си Цзиньпин.

Загорелся жилой комплекс из восьми высотных зданий, в которых расположено почти две тысячи квартир. По предварительным данным, все началось с возгорания в местном караоке-баре. Огонь быстро распространился, перекинувшись на бамбуковые строительные леса.