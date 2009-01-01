Чемпиона России по футболу уже сутки не выпускают из Норвегии: вот что произошло

После матча с "Буде-Глимтом" итальянский футбольный клуб "Ювентус" не вылетел из Норвегии. Футболистов и тренерский состав, в том числе Лучано Спаллетти, не выпускают из страны.

Напомним, что накануне "Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимта" в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра проходила в Норвегии на стадионе "Аспмюра" и завершилась со счетом 3:2.

"Черно-белые" должны были вылететь в Турин утром, но местный аэропорт закрыт на прием и отправку воздушных судов. Самолет "Ювентуса" не может вылететь из Норвегии из-за того, что взлетная полоса обледенела.

На ближайшее время метеорологи прогнозирую в Буде снег с дождем и +3 градуса. Вероятно, спортсменам придется провести еще одну ночь в Норвегии.

Отметим, что перед матчем журналисты поинтересовались у тренера "Юве" Лучано Спаллетти, не мешает ли ему холод. "Я шесть лет провел в России, у меня там и дочь родилась. Это вообще ерунда", — ответил наставник "Черно-белых".

Напомним, Лучано Спаллетти возглавил санкт-петербургский "Зенит" в 2009 году. С итальянским тренером "Зенит" дважды становился чемпионом России.