В МВД рассказали, как распознать фейковые сообщения якобы от "Госуслуг"

Аферисты часто отправляют россиянам сообщения якобы от официального портала "Госуслуги", однако есть признаки, помогающие распознать обман. Об этом рассказали в среду, 26 ноября, в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России.

Как напомнили в ведомстве, настоящие сообщения от "Госуслуг" приходят только с короткого номера 0919 или буквенно-цифрового ID gosuslugi. При этом никогда сообщения от настоящего портала не поступают через мессенджеры.

У "Госуслуг" два официальных номера: 8 (800) 100-70-10 и 115. Если вас призывают позвонить по другому номеру, это мошенники. Также насторожить должна подозрительная ссылка в сообщении, поскольку "Госуслуги" никогда не присылают пользователям ссылки для входа или подтверждения данных.

Если вас торопят и пугают сообщениями о "взломе" или "подозрительной активности" — это мошеннический прием, который преступники используют для давления, цитирует сообщение управления ТАСС.

Ранее россиян предупреждали, что мошенники стали рассылать "официальные документы", на этот раз — якобы от Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Роскомнадзора. Ввести в заблуждение могут официальные эмблемы ведомств и шапки документов, которые преступники используют для усыпления бдительности адресатов.

МВД рассказало и о другой преступной схеме. Мошенники создали бот в мессенджере Telegram, чтобы под видом проверки данных жилищно-коммунального хозяйства похищать данные россиян — в конце концов доверчивые граждане лишаются своих накоплений.