Предводитель киевского режима Владимир Зеленский будет обсуждать территориальный вопрос только с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом заявил в среду, 26 ноября, советник главы офиса Зеленского Александр Бевз.

Чиновник отметил, что в Женеве на встрече 23 ноября при обсуждении мирного урегулирования определили "группу крайне чувствительных пунктов". Участники женевских переговоров "не были уполномочены принимать окончательные решения" по таким вопросам — среди них есть и территориальный.

Хотя соответствующие пункты плана Трампа "были скорректированы, и были попытки найти решения", в итоге Зеленский "ясно дал понять: обсуждать украинскую территорию может только он, и только с Путиным или Трампом", заявил Бевз.

При этом Киев исходит из того, что "любое обсуждение границы должно начинаться с нынешней линии соприкосновения с российскими военными, а не за ее пределами" (цитаты по РИА Новости).

Российский лидер Владимир Путин на заседании Совбеза 21 ноября подчеркивал, что Москва готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика спецоперации, ведущая к достижению целей военными средствами, пока Украина и ее союзники пребывают в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражение России.

Член финской консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема отметил, что если предводитель киевского режима Владимир Зеленский действительно заинтересован в разрешении конфликта, ему следует смягчить тон, поскольку чем более уважительным будет язык общения, тем больше шансов закончить эту войну.