Правительство Латвии рассматривает возможность полного демонтажа железнодорожной инфраструктуры, соединяющей прибалтийскую страну с Россией. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По словам политика, до конца 2025 года компетентные органы проведут комплексный анализ на предмет проверки целесообразности демонтажа железных дорог, ведущих в Россию. Также запланированы консультации с соседними Литвой и Эстонией.

Ринкевичс объяснил соответствующую инициативу необходимостью усилить меры безопасности, поскольку ситуация на границе остается напряженной, сообщает латышский портал LSM+.

Ранее британские СМИ писали, что Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша готовы заминировать районы вдоль границ с Россией. Если этот замысел воплотится, "от Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши над Европой опустится новый железный занавес".

При этом Латвия продолжает избавляться от русскоязычного населения: всех, кто не сдал экзамен на знание латышского языка, депортируют. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что все высланные граждане России смогут найти пристанище и помощь на родине "и построить свою жизнь здесь".