Почему Гузеева молчала о разводе: годами скрывала постыдную правду

Лариса Гузеева ушла от мужа Игоря Бухарова. Актриса и ресторатор шесть лет скрывали информацию о разводе, пока не проболталась одна из подруг звезды "Жестокого романса".

"Они развелись после 20 лет брака еще в 2019 году. Более шести лет назад", — поделилась с "КП" приятельница Гузеевой.

Крах брака Лариса Андреевна скрывала не просто так. В окружении актрисы объяснили ее поведение. Оказывается, у Гузеевой была серьезная причина утаивать изменение своего семейного положения. Звезде шоу "Давай поженился!" необходимо поддерживать имидж умудренной опытом жены. Мол, стыдно, когда трижды разведенная женщина учит других премудростям брака.

Гузеева информацию о разводе не комментирует. Когда журналисты дозвонились до Бухарова, он отказался отвечать на вопросы о личной жизни и бросил трубку.

Напомним, что Игорь Бухаров стал третьим мужем Ларисы Гузеевой. Их свадьба состоялась в 1999-м, а через год актриса родила дочь Ольгу.

Как признавалась сама артистка, в браке с Бухаровым ей удалось пережить несколько кризисов. Так, в 2009 году Гузеева узнала, что муж ей изменил. Хотя ресторатор уверял, что он был верен, а вот о жене сказать того же не может. "У нас почему-то получилось, что не мне, мужчине, седина в бороду ударила, как это обычно бывает, а ее повело неизвестно куда. Я Ларису никогда не предавал", — утверждал Бухаров.