Трамп назвал животным стрелявшего возле Белого дома

Возле Белого дома в центре Вашингтона произошла стрельба 26 ноября. Позднее губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси сообщил, что в результате скончались два сотрудника Нацгвардии.
27 ноября шеф Пентагона Пит Хегсет рассказал, что пострадавшие при стрельбе в Вашингтоне нацгвардейцы находятся в критическом состоянии.
"Животное, застрелившее двух национальных гвардейцев, также серьезно ранено, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену", — написал президент США Дональд Трамп в своих соцсетях.
Стрелявшего задержали, его мотивы пока неизвестны.
Сам американский лидер сейчас находится во Флориде.
ФБР помогает расследованию в связи со стрельбой по служащим нацгвардии, заявил директор ФБР Кэш Пател.