Трамп назвал животным стрелявшего возле Белого дома

Возле Белого дома в центре Вашингтона произошла стрельба 26 ноября. Позднее губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси сообщил, что в результате скончались два сотрудника Нацгвардии.

27 ноября шеф Пентагона Пит Хегсет рассказал, что пострадавшие при стрельбе в Вашингтоне нацгвардейцы находятся в критическом состоянии.

"Животное, застрелившее двух национальных гвардейцев, также серьезно ранено, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену", — написал президент США Дональд Трамп в своих соцсетях.

Стрелявшего задержали, его мотивы пока неизвестны.

Сам американский лидер сейчас находится во Флориде.

ФБР помогает расследованию в связи со стрельбой по служащим нацгвардии, заявил директор ФБР Кэш Пател.