Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" устроил торжественную церемонию в честь Овечкина

Российского нападающего Александра Овечкина грандиозно поздравил клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", в котором он является капитаном, с 1500-м матчем и 900-й шайбой в чемпионатах лиги. Ему вручили бронзовый трофей 27 ноября.

Перед этим на раскатке он вышел на лед со своими сыновьями — Сергеем и Ильёй. Вместе с отцом они забросили по шайбе.

Российский хоккеист отыграл 1 515 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и опередил канадского форварда Стива Айзермана, а также вышел на 23-е место по этому показателю. Рекордсменом является канадский нападающий Патрик Марло — он отыграл 1779 матчей.