Стрельба по сотрудникам Нацгвардии стала проявлением главной угрозы для США — нелегалов, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп 27 ноября выступил с заявлениями о стрельбе возле Белого дома 26 ноября, в результате которого скончались два сотрудника Нацгвардии.

Он заявил, что случившееся стало проявлением главной угрозы для Соединенных Штатов — нелегалов. Американский лидер назвал это "актом террора".

Трамп подтвердил, что подозреваемый в нападении прибыл в США из Афганистана в 2021 году. Теперь власти Соединенных Штатов намерены проверить всех афганцев, въехавших в страну при экс-президенте США Джо Байдене.

"Если они не могут любить нашу страну, мы их не хотим", — сказал Трамп про людей с гражданством Афганистана, проживающих в Соединенных Штатах.

Также американский лидер отметил, что Байден был "худшим президентом" США.