Тимофей Бордачев прокомментировал "мирный план" Трампа

Почему после вброса о разговоре Ушакова и Уиткоффа мирный план Трампа стали называть пророссийским? Не являются ли подобные сливы результатом внутриполитической борьбы в Америке и Европе? И могут ли такие провокации отразиться на переговорном процессе по Украине?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" ответил программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Тот документ, который стал достоянием публичности ("мирный план" Трампа – прим. ред.) в последние дни, 28 пунктов, конечно, очень многих не устраивает. Они (пункты - прим. ред.) не устраивают очень многих в США. Мы не должны забывать, что в США происходит напряженная внутриполитическая борьба", - отметил он.

