Вооруженные силы России нанесли удары по тыловой инфраструктуре ВСУ. Взрывы гремели в Одесской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне. Как неоднократно подчёркивали в Минобороны, военные цели на Украине ликвидируют в ответ на террористические удары по российской энергетической инфраструктуре и гражданским объектам. Наши бойцы атакуют врага и в зоне спецоперации.

В Запорожской области работают "Солнцепёки". Тяжелые огнеметные системы термобарическими снарядами уничтожили оборонительные позиции противника, которые обнаружила воздушная разведка. В результате враг понес большие потери. Наши силы ослабили линию обороны, а штурмовики - развили наступление.

На Купянском направлении продолжается разгром неонацистов, окруженных на левом берегу реки Оскол. Расчеты разведывательных беспилотников круглосуточно контролируют боевиков и корректируют действия артиллеристов. В этот раз слаженная работа наших военных привела к уничтожению пункта временной дислокации и огневых позиций, оборудованных в складских помещениях. На Красноармейском направлении непрерывно выслеживают и ликвидируют врага расчеты беспилотных комплексов "Ланцет". Барражирующие боеприпасы способны поразить любые цели.