Минобороны представило новых героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Старшина Александр Колычев с помощью технических средств разведки и беспилотников обнаружил два укрепленных блиндажа, где располагался противник и тяжелая артиллерия. Подняв в воздух FPV-дрон, Александр корректировал огонь артиллерии. Благодаря его грамотным действиям наши бойцы нанесли сокрушительный удар по позициям противника и закрепились на новых рубежах.

Ефрейтор Данила Филичкин во время выполнения поставленных задач обнаружил вражескую диверсионную группу, которая скрытно подбиралась к нашим позициям. Немедленно доложив об этом командованию, он направил FPV-дрон с боевым снарядом в сторону противника и уничтожил всех неонацистов.