Морпехи по всей России получают поздравления и слова благодарности за службу

В России - День морской пехоты. Начало славных побед этого рода войск зародилось 320 лет назад, когда по указу Петра I был образован полк солдат для защиты кораблей Азовского моря. В наши дни "чёрные береты" с честью несут службу под лозунгом "Где мы - там победа!" и берут рубежи в зоне СВО. К празднику во Владивостоке торжественно открыли памятник морпехам.

Их по праву называют элитными войсками, а у противника они давно значатся как "черная смерть". Бесстрашные, всегда настроенные на победу, морские пехотинцы по всей стране сегодня получают поздравления и слова благодарности за службу.

Сегодня морские пехотинцы всех флотов России находятся на ключевых позициях в зоне специальной военной операции. Они не раз проявляли мужество и стойкий характер в самых сложных боях. А флаг морской пехоты развевается не над одним освобождённым населенным пунктом.

"Морской пехотинец - это тот, кто не знает страха, не знает поражений, тот, кто стремится к преодолению любых трудностей, преград на своем пути. Морской пехотинец - это просто гордость Военно-морского флота России", - отметил Илья Антохин, гвардии лейтенант, заместитель командира роты по военно-политической работе 155-й отдельной гвардейской Курской ордена Жукова и Суворова бригады морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора М.Е. Гудкова.

Они в воздухе, в воде и на суше. Это единственное подразделение, которое может вести бой сразу в трех стихиях. Отразить атаку беспилотников должен уметь каждый современный морской пехотинец. На полигоне Бамбурово этот навык оттачивают до мелочей и у опытных "черных беретов" и у тех, кто только вступил в ряды элитных войск. Устранить небольшую постоянно движущуюся цель не просто. Но бойцы делают это на отлично.

Они и на монументе изображены всегда готовые к бою. У одного в руках дрон, у второго - автомат, третий - держит знамя с легендарным девизом "Там, где мы, там победа". Этот памятник открыли во Владивостоке к 320-й годовщине со дня создания морской пехоты.

"В честь наших морских пехотинцев, которые сейчас исполняют свой воинский долг на СВО, это очень знаковое событие. И не только для города, но и для каждого морского пехотинца, который отдал свою жизнь служению Родине и защите своего Отечества", - отметил Николай Пайков, полковник запаса морской пехоты.

Монумент создали менее чем за год. Изготовили в Москве, а во Владивостоке собрали. И установили так, что смотреть морские пехотинцы всегда будут в сторону моря.