ПВО в ночь на 27 ноября сбила 118 дронов ВСУ над российскими регионами

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшую ночь над Россией 118 украинских беспилотников.

Над Белгородской области перехвачены и уничтожены 52 беспилотника, над Курской областью – 26, над Самарской областью – 18, над Краснодарским краем и Брянской областью – по шесть, над Воронежской, Оренбургской и Липецкой областями – по два.

По одному БПЛА были сбиты над Волгоградской, Тульской и Ростовской областями и акваторией Черного моря.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 33 беспилотников.