Муж дал комментарий о разводе с Ларисой Гузеевой: сказал одно лишь слово

Накануне, 26 ноября, в Сети распространилась информация, будто Лариса Гузеева давно рассталась со своим третьим мужем, ресторатором Игорем Бухаровым, от которого родила дочь Ольгу.

Ряд СМИ со ссылкой на некую приятельницу актрисы выложили данные, что якобы Гузеева и Бухаров оформили развод еще шесть лет назад, просто предпочитали об этом не распространяться.

Журналисты связались с самим ресторатором, чтобы узнать, правда ли это. Игорь Бухаров оказался неразговорчив. Он сказал лишь одно слово: "Брехня!". Об этом сообщил Starhit. Также издание обратило внимание, что в социальных сетях Игоря Бухарова стоит статус "женат".

Кстати, недавно в программе "Давай поженимся!" Лариса Гузеева вдруг осыпала Игоря Бухарова комплиментами. "Мы бы разбежались с Игорем миллион раз, если бы не его ум, мозг, образование. И он истина в последней инстанции. Я все время говорю детям: "Ой, откуда я знаю? Идите спросите у Игоря, он лучше знает". Вот это важно", - заявила Гузеева.