"Акт террора": Трамп обратился к нации после нападения на военных у Белого дома

Актом террора назвал президент США Дональд Трамп нападение на военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтоне. Американский лидер в своем обращении к нации подчеркнул, что это преступление направлено не только против конкретных людей, но и против всей страны.

Неизвестный 26 ноября открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Сквер расположен в 300 метрах от Белого дома. Два нацгвардейца и сам нападавший получили ранения и были госпитализированы.

Трамп назвал инцидент как чудовищным нападением, проявлением зла, ненависти и терроризма. По данным президента США, двое военнослужащих были расстреляны в упор в результате жестокой атаки, организованной из засады. Нападавший – гражданин Афганистана.

О состоянии пострадавших поступают противоречивые сведения. Губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси сообщил, что оба раненых нацгвардейца скончались в больнице. Однако позже глава ФБР Кэш Пател заявил, что пострадавшие живы и получают необходимое лечение. В Конгрессе США тем временем призвали начать массовые депортации афганских граждан.