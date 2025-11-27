МИД: Россия не намерена участвовать в "грязных играх"

Россия выступает за проведение нормальных и спокойных переговоров с США по украинскому урегулированию.

Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя ситуацию с утечкой информации о переговорах помощника президента России Юрия Ушакова и специального посланника США Стива Уиткоффа.

"Мы не хотим быть участниками этих грязных игр. Нам нужен просто нормальный, спокойный процесс", - подчеркнул он.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало запись разговора Уиткоффа и Ушакова, а также Уиткоффа и глава РФПИ Кирилла Дмитриева. В стенограммах речь шла о якобы возможных вариантах сотрудничества с США по вопросу урегулирования на Украине.

Дмитриев назвал материал агентства "фейком", Ушаков заявил, что разговоры "кто-то сливает, кто-то подслушивает", однако делает это не Россия.