ФСБ задержала планировавшего подрыв жителя Севастополя

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Севастополя, который планировал теракт. Как установило следствие, сторонник украинской нацистской идеологии намеревался взорвать бомбу у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота.

По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина 1968 года рождения - уроженец Винницкой области Украины. В Севастополе он собирал сведения о военных объектах Министерства обороны России, а также размещал на различных проукраинских интернет- ресурсах видео о последствиях ракетных обстрелов ВСУ в регионе.

Следующим заданием фигуранта стал теракт с целью устрашения населения города. Планировался подрыв самодельного взрывного устройства возле Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Злоумышленник приобрел необходимые компоненты и собрал радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия. Задержанный заключен под стражу, передает ТВЦ.