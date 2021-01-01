Всеволод Шиловский оставил многомиллионное наследство: вот кто его получит

26 ноября стало известно о смерти известного актера и режиссера Всеволода Шиловского. Ему было 87 лет. В последние месяцы он боролся с тяжелым заболеванием.

У Шиловского был рак. Болезнь никак не проявляла себя, пока не стало слишком поздно. Артист не распространялся об онкологии и до последнего продолжал работать.

В близком кругу говорят, что артиста подкосила смерть любимой супруги Натальи Цехановской. Она скончалась весной. По некоторым данным, в этом же время Всеволод Шиловский узнал о своем смертельно опасном диагнозе.

Теперь журналисты выяснили, какое наследство и кому оставил прославленный артист. В первую очередь, это театр-студия на Петровке, 17. Однако пока неизвестно, кто взвалит на себя такую ответственность. Кроме того, у Шиловского осталась трехкомнатная квартира на Селезневской улице в центре Москвы — такая недвижимость оценивается минимум в 50 миллионов рублей. Жилище дорого и тем, что там он все делал с любимой женой Натальей, а она обожала антиквариат и покупала старинную мебель, картины и предметы искусства. Сейчас они стоят миллионы рублей, отмечает Starhit.

Что касается наследников, то у Всеволода Шиловского было двое детей. Его старший сын от второго брака, Илья, стал известным сценаристом и драматургом, но умер в 2021 году от остановки сердца. От него осталась дочка Аглая Шиловская, которая пошла по стопам деда, став актрисой и телеведущей. Интересно, что сам Всеволод Шиловский критически относился к ее участию в телешоу, считая это "чепухой". Он принципиально не брал ее в свой театр, выступая против кумовства.

От третьей супруги Натальи Цехановской у Шиловского остался сын Павел. Он построил карьеру в США в сфере рекламы и кинопроката, а еще подарил отцу внуков Михаила и Дарью, отмечает aif.ru.