У родственников получившего крупнейшую взятку в МВД Сатюкова нашли десятки счетов

Бывший сотрудник управления "К" МВД Георгий Сатюков, обвиняемый в рекордной для ведомства взятке, использовал для операций с деньгами более 70 банковских и брокерских счетов.

Все они были оформлены на родственников, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы. На его жену было открыто шесть счетов, на брата - 36, остальные 29 - на его родителей.

Бывший сотрудник управления "К" МВД Георгий Сатюков стал фигурантом уголовного дела в апреле 2024 года. Как полагают следователи, Сатюков и его бывший коллега Дмитрий Соколов в период с марта 2019 года по октябрь 2021 года получили взятки в виде криптовалюты в размере не менее 2119,5265569864 биткойна (ВТС) и 10 016 эфириумов (ЕТС). В переводе на рубли это составляет не менее 4,9 миллиарда рублей, что это практически втрое превышает взятки экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

В настоящий момент Сатюков и Соколов находятся не в России. Оба фигуранта заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Управление "К" МВД занимается борьбой с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.