Главе ЕК разъяснили последствия использования замороженных российских активов

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Антониу Коште разъяснили, с какими последствиями столкнется Евросоюз, если использует замороженные российские активы. В письме, направленном еврочиновникам депозитарием Euroclear, подчеркивается, что это приведет к росту долговых обязательств ЕС.

Такой механизм будет восприниматься за пределами Евросоюза как фактическая конфискация и отпугнет инвесторов, приводит оценку компании газета Financial Times. Как заявила глава международного депозитария Валери Урбен, инвесторы, особенно суверенные фонды благосостояния и центральные банки, будут воспринимать такой шаг как подрыв верховенства закона. Кроме того, подобные действия приведут к компенсационным выплатам со стороны государств-членов Euroclear.

Российские активы заморожены на площадке Euroclear в Бельгии. Брюссель заблокировал на саммите ЕС 23 октября предложение Еврокомиссии об экспроприации этих средств под прикрытием схемы "репарационного кредита" Киеву.